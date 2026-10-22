Chine : un puissant séisme de magnitude 7 frappe le Tibet

Des habitants fuient précipitamment leurs immeubles lorsque le sol commence à trembler. Les images de vidéosurveillance témoignent de la violence du séisme de magnitude 7,0 qui a frappé la région du Tibet, en Chine. Avec un épicentre situé à seulement 10 km de profondeur, la secousse a provoqué le déclenchement d'une alerte d'urgence de niveau II par les autorités chinoises. Les premières images des secours montrent 7 pompiers équipés de détecteurs de vie et de matériel spécialisé, prêts à rejoindre la zone sinistrée. Plusieurs véhicules ont été mobilisés pour inspecter les villages proches de l'épicentre. Les autorités font état d'au moins 2 blessés et de fissures dans plusieurs maisons. Des signalements de victimes ont également été reçus, sans qu'un bilan confirmé soit immédiatement disponible. Les opérations se poursuivent pour mesurer l'ampleur des dégâts et porter assistance aux habitants.