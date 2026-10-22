La foire Art Basel Paris écourtée en raison de la mobilisation de samedi

La 5e édition de la foire Art Basel Paris, qui rassemble 211 galeries de 41 pays au Grand Palais, ne sera ouverte au public que jusqu'à vendredi 19 heures, "en raison de possibles manifestations à Paris ce week-end, et dans le souci de garantir la sécurité de nos visiteurs, exposants, partenaires, collaborateurs et des œuvres d’art". Les risques de débordements et l’appel de plusieurs collectifs à manifester, samedi à 16 heures, devant le Grand Palais ont été pris très au sérieux. Le Grand Palais actuellement aussi une exposition autour de Cézanne, dont la valeur d’assurance est de plusieurs milliards d’euros.