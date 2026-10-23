La tempête Austen balaie la France et le Royaume-Uni avec des vents jusqu'à 160 km/h

La première tempête de l'automne 2026 a balayé les côtes françaises et britanniques accompagnée de vents violents, de pluies abondantes et de vagues impressionnantes. La Bretagne, les Cornouailles et le Devon ont été particulièrement touchés, avec des rafales atteignant 160 km/h à la pointe du Raz, dans le Finistère, contre près de 130 km/h annoncés sur les caps les plus exposés du sud-ouest de l'Angleterre. Dans le Finistère, à Lanildut, une embarcation de plaisance a chaviré, tandis que la houle et les fortes pluies ont provoqué des inondations dans le port. Plus loin, au Conquet, les vagues ont battu le littoral avec violence. À Rennes, un arbre déraciné au bord de la Vilaine a bloqué temporairement un boulevard, obligeant les secours à intervenir pour dégager la chaussée. La tempête a également traversé la Manche, touchant les Cornouailles et le Devon. Dans le sud-ouest de l'Angleterre, où des rafales proches de 130 km/h étaient annoncées, les fortes pluies ont accompagné les vents violents. À Hayle, une route a été coupée après la chute de branches. Après avoir concentré ses effets les plus intenses sur les côtes atlantiques et celles de la Manche, Austen a poursuivi sa progression vers l'est.