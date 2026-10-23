Taïwan : le typhon Champi provoque chaos dans les transports et fermeture d’écoles

À Keelung, d'énormes vagues se sont abattues sur le littoral, tandis que les équipes de secours dégageaient des rues de la capitale les branches tombées et autres débris. Une personne a été tuée après avoir été emportée par les vagues sur l'île de Liuqiu jeudi, tandis que 94 autres ont été blessées. Les écoles et les bureaux ont fermé, tandis que 931 vols ont été annulés, dont l'ensemble des 262 liaisons intérieures et 669 vols internationaux. À l'aéroport Songshan de Taipei, les comptoirs de départ restaient vides et des passagers bloqués se reposaient sous les écrans affichant les annulations. La tempête Champi s'était affaiblie, passant de vents soutenus maximaux de 298 km/h plus tôt dans la semaine à 155 km/h à l'approche de Taïwan. Les autorités ont évacué près de 1 300 personnes des zones montagneuses vulnérables et ont exhorté les habitants des côtes à rester à l'intérieur et à éviter les routes dangereuses. Selon les prévisions, le centre de la tempête devait rester au large avant de se diriger vers le nord en direction des îles du sud-ouest du Japon, où une personne a été blessée et près de 2 000 foyers ont été privés d'électricité sur l'île d'Ishigaki. Les Philippines ont aussi suspendu les services de ferry et les vols dans les zones touchées, tandis que les habitants de la province de Cagayan ont été évacués par précaution.