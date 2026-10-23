Albanie : la colère des étudiants gagne les bancs du Parlement

Les députés albanais se sont bousculés à travers l’hémicycle jeudi, alors que l’opposition s'en sont pris à leurs collègues de la majorité pour tenter d’interrompre une séance consacrée au vote de plusieurs lois. Les tensions ont rapidement dégénéré. Des élus de l’opposition ont bloqué la tribune et frappé sur les pupitres pour tenter d’interrompre la séance, tandis que d’autres parlementaires poursuivaient les votes en levant leurs cartons. En signe de soutien aux manifestants, ils ont également brandi des photographies d’étudiants blessés lors de précédentes interventions policières. À l'extérieur, Tirana vit son dixième jour de mobilisation étudiante. Des centaines de manifestants se sont rassemblées devant le bâtiment, sous la surveillance des forces de l'ordre, rejoints par des sympathisants et plusieurs professeurs d'université. Certains ont déplacé les barrières de sécurité, tandis que plusieurs professeurs rejoignaient le mouvement. « L'État doit servir le peuple, et non le peuple ceux qui sont au pouvoir », scandaient les manifestants, dont la colère trouve désormais un écho jusque dans l'hémicycle.