Afrique du Sud : l'écrivaine Coral Hart défend son propre recours à l'IA

Au milieu de la polémique autour de l’auteur haïtien-canadien Thelyson Orelien, dont l’éditeur s’est séparé après avoir découvert qu’il avait utilisé l’intelligence artificielle pour écrire un roman, l’écrivaine sud-africaine Coral Hart défend son propre recours à cette technologie, qui lui a permis de publier plus de 370 livres en seulement 20 mois.

« Le système Authorythm repose donc profondément sur le métier d’écrivain. Une bonne révision, de bonnes histoires, une écriture adaptée au marché, la compréhension de ce que l’on promet au lecteur. Et il s’appuie sur les fondations que vous construisez à l’intérieur de cet outil : vous lui indiquez ce que vous voulez écrire, vous lui présentez les personnages. Vous lui expliquez comment ils interagissent, quels moments clés vous allez utiliser. S’agit-il d’une intrigue de type « Save the Cats » ? D’une intrigue romantique ? D’une intrigue à suspense ? Il construit ensuite l’histoire avec vous, étape par étape. Ça se déroule ainsi : création des personnages, puis création des moments clés de l’intrigue, création de la feuille de rythme, plan des chapitres. Ensuite, il génère le premier jet. Et il peut générer jusqu’à cinq livres d’un seul coup. Vous bénéficiez ainsi d’une cohésion et d’une cohérence au sein de la série. », a indiqué Coral Hart, autrice.

Le roman sur la migration, connu sous son titre original français « C'était ça ou mourir », devait être traduit dans plus de 20 pays. L'ouvrage a été entaché de soupçons et retiré de la liste des finalistes du prix Goncourt, la plus haute distinction littéraire française, après que des tests effectués à l'aide du détecteur d'IA Pangram ont indiqué une probabilité de 100 % qu'il contienne du texte généré par ordinateur.

« J’ai vécu la transition du livre de poche au Kindle. J’étais autrice dès le tout début de cette évolution, et j’ai vu ce qui est arrivé aux auteurs qui disaient : “Je n’aurai jamais de livres numériques. Ce ne sont pas de vrais livres. Je ne ferai pas ça. Je ne publierai que des livres de poche. » Et c’était une cause pour laquelle ils ont choisi de se battre jusqu’au bout. Je pense qu’on ne peut pas aller à l’encontre de la technologie dans le monde d’aujourd’hui. », a déclaré l'autrice sud-africaine.

L’éditeur de l’écrivain haïtien-canadien à succès Thelyson Orelien a déclaré mercredi avoir confirmé qu’il avait utilisé l’intelligence artificielle pour effectuer des recherches historiques destinées à l’aider à écrire son roman.

Orelien a nié les allégations selon lesquelles il aurait eu recours à l’IA pour son roman à succès et, la semaine dernière, l’éditeur canadien Boreal avait déclaré qu’il soutenait l’écrivain de 38 ans. Mais mercredi, Boreal a indiqué avoir mené une enquête plus approfondie sur ces allégations.

_« De nouvelles informations, confirmées ces derniers jours, indiquent que l’intelligence artificielle a été utilisée dans le processus d’écriture »_du roman, précise un communiqué de Boreal.

L’éditeur a annoncé qu’il « mettait fin à sa relation professionnelle » avec Orelien.

Boreal a précisé ne pas connaître l’étendue de l’utilisation de l’IA dans le processus d’écriture « et nous n’aurons probablement jamais de réponse définitive ». Il a indiqué avoir rassemblé toutes les versions de travail du roman et avoir fait appel à un tiers pour analyser les différents brouillons.