Allemagne : Nvidia présente ses robots et ses machines dopées à l'IA

Des bras robotisés trient des fruits, des caméras reconnaissent les visages en temps réel et des robots humanoïdes accueillent les visiteurs : à la conférence GTC de Nvidia, l'intelligence artificielle prend forme sous les yeux du public. Le géant américain présente également ses dernières innovations, dont le supercalculateur Vera Rubin NVL72 et le Vera Rubin DSK Pod, un centre de données modulaire de la taille d'un conteneur, destiné à accélérer le déploiement des infrastructures d'IA. Devant environ 3 000 participants, le patron de Nvidia, Jensen Huang, a présenté de petits robots et expliqué comment l'IA pourrait transformer les usines, les véhicules et de nombreux secteurs économiques. « Il ne fait aucun doute que tout le monde deviendra une entreprise d'IA, et nous allons avoir ici en Europe une économie de l'IA florissante », a-t-il affirmé. La conférence, qui s’achève ce jeudi 22 octobre, illustre l’essor de l’IA physique, entre automatisation industrielle, robotique et nouvelles capacités de calcul, avec des applications dans les usines, les entrepôts et les véhicules autonomes.