Ebola en RDC : les conséquences de l’épidémie sur la santé mentale des populations

Alors que les autorités de l’est du Congo peinent à endiguer la propagation de l’épidémie d’Ebola en cours, ceux qui restent sur place vivent une crise moins visible.

Les professionnels de santé affirment que l’épidémie nuit à la santé mentale de la population, qu’il s’agisse des personnes malades ou de celles qui s’occupent d’elles.

Une femme a perdu deux proches et trois autres membres de sa famille élargie lorsque le virus Ebola a frappé son quartier. Elle suit actuellement un traitement au centre de santé mentale de Lobiko, à Bunia.

"Nous avions peur, mais nous sommes allés à l’hôpital. Tout le monde à la maison avait peur. Les voisins ont peur de s’approcher de nous. C’est comme si l’on se retrouvait seul à cause de cette maladie", a-t-elle déclaré.

Certains de ses voisins sont également décédés.

Elle a souhaité garder l’anonymat afin de préserver sa vie privée, compte tenu du caractère sensible de la question d’Ebola et de la stigmatisation dont font l’objet les familles directement touchées par la maladie.

L’hostilité envers les efforts de lutte contre Ebola est devenue de plus en plus violente ces dernières semaines. Un homme politique a été battu à mort le mois dernier après avoir participé à une émission de radio pour sensibiliser la population à Ebola.

Plus de 4 300 personnes sont décédées lors de l’épidémie d’Ebola au Congo.

Anicet Katembo Vyaluva, infirmier diplômé, souligne le sentiment d’isolement des patients dans les centres de traitement.

"Cela nous touche presque tous : le personnel soignant, les patients eux-mêmes, et même les survivants de cette maladie ici. Car au sein de la communauté, on observe souvent une stigmatisation et l’isolement de ce patient."

Cette épidémie survient alors que les communautés de l’est du Congo sont déjà en proie à un conflit armé.

Mirella Riccardi, spécialiste de la santé mentale et du soutien psychosocial chez Médecins Sans Frontières, a déclaré : "La crise, la guerre, le conflit, le conflit interne rendent une communauté déjà fragile encore plus vulnérable. Ebola est donc un élément supplémentaire qui fragilise l’état de santé mentale des personnes."

L’Organisation mondiale de la santé a averti que cette épidémie pourrait dépasser la plus meurtrière de l’histoire, qui s’était déclarée il y a plus de dix ans et avait fait plus de 11 000 morts en Afrique de l’Ouest.