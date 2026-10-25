Des milliers de moutons envahissent les rues de Madrid pour le festival de la transhumance

Un troupeau de 1 250 brebis et 160 chèvres a traversé dimanche le centre historique de Madrid, de la Casa de Campo au Puente del Rey, sous les yeux de nombreux habitants et touristes. Accompagnés de musiciens folkloriques, les bergers, parfois vêtus de costumes traditionnels, ont guidé les animaux dans des rues habituellement réservées à la circulation. La procession célèbre la transhumance, pratique ancestrale de déplacement des troupeaux. Sur la Plaza de la Villa, les autorités ont renouvelé le paiement symbolique de 50 maravédis pour 1 000 animaux, une tradition datant de 1418. Le parcours a été modifié pour contourner la Puerta del Sol, occupée par des militants du droit au logement après l'expulsion puis le décès d'une habitante de 87 ans. L'événement souligne l'intérêt écologique du pâturage, qui permet de réduire la végétation inflammable et de limiter les risques de feux de forêt.