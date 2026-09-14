Naufrage d’un ferry en Indonésie : plus de 100 rescapés, des dizaines encore portés disparus

Au moins 108 personnes ont été secourues et six corps retrouvés après le chavirement du ferry dans les eaux au large de Masalembo, à environ 148 km de Banjarmasin, capitale de la province du Kalimantan du Sud. Les rescapés ont été conduits vers un poste médical provisoire au port de Trisakti, à Banjarmasin. Certains ont raconté que les passagers s’étaient précipités sur le pont supérieur et avaient cherché à saisir des gilets de sauvetage lorsque le navire avait commencé à fortement gîter. D’après la liste officielle des personnes et des véhicules enregistrés à bord, 243 personnes se trouvaient sur le ferry : 213 passagers et 30 membres d’équipage, ainsi que 89 véhicules. Parmi les passagers figuraient 59 adultes, un enfant et 126 conducteurs ou accompagnateurs de véhicules. Vingt‑sept autres personnes étaient des travailleurs liés au fonctionnement du navire. Le ferry a perdu le contact vers 2h dimanche, heure locale, après que le capitaine a signalé des vagues atteignant trois mètres et une forte gîte sur tribord. Un hélicoptère a ensuite confirmé que le navire s’était renversé. Les autorités ont reçu un appel de détresse environ deux heures plus tard. Lundi, au moins 622 personnes à bord de 17 navires et cinq aéronefs participaient aux recherches autour de l’épave, notamment des bâtiments de la marine et des hélicoptères. Basarnas a annoncé le déploiement de plongeurs et de drones sous-marins pour inspecter la coque retournée. La mer agitée et de forts courants compliquent toutefois les opérations. Des responsables ont indiqué que le ferry n’était pas en surcharge et transportait moins de 500 personnes, sa capacité maximale. Ils ont toutefois souligné qu’en Indonésie, le nombre réel de personnes à bord diffère souvent de celui déclaré. Long de 119 mètres, le ferry roulier a été construit au Japon en 1987 et vendu à l’Indonésie l’an dernier. Il avait quitté Surabaya, dans l’est de Java, samedi après-midi à destination de Banjarmasin, avant de rencontrer de fortes intempéries durant la nuit. Les causes du chavirement, qu’il s’agisse des conditions météorologiques, d’une défaillance technique ou d’une erreur humaine, restent à déterminer. À Surabaya et Banjarmasin, des familles se sont rassemblées dans les ports en attendant des nouvelles de leurs proches disparus.