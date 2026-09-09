Libye : l'ONU salue l'accord politique signé fin août

‘’ Une étape importante vers l’organisation d’élections libres, équitables et transparentes en Libye’’, c’est ainsi que l’Organisation des Nations unies a qualifié, mardi, l’accord signé entre les dirigeants libyens de l’Est et de l’Ouest.

La feuille de route a été paraphée le 30 août à Tripoli, la capitale, après des mois de négociations en Tunisie et à Rome sous l’égide des Nations unies. Elle prévoit, entre autres, des élections dans un délai de 24 mois.

Jérôme Bonnafont, représentant permanent de la France auprès des Nations unies, qui préside le Conseil de sécurité ce mois-ci, y voit ‘’ une avancée vers l’unification des institutions libyennes afin de répondre aux aspirations du peuple libyen ».

La Libye est dirigée depuis des années par deux gouvernements rivaux : celui basé à Tripoli, reconnu par la communauté internationale et dirigé par Abdel Hamid Dbeibah, et un autre à l’Est, répondant aux ordres du maréchal Khalifa Haftar. Des échanges pour une réunification seraient en cours.

Depuis la chute de Mouammar Kadhafi, emporté par le printemps arabe en 2011, la Libye peine à retrouver sa stabilité et son unité.