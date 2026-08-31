Ouganda : Oyo Rukidi IV, le "plus jeune roi du monde", est mort à 34 ans

Sa Majesté Oyo Rukidi IV, considéré par ses partisans comme "le plus jeune roi du monde", est décédé à l'âge de 34 ans, a annoncé jeudi 27 août le Premier ministre de son royaume traditionnel dans l'ouest de l'Ouganda.

Le Toro (ou Tooro), région aux confins de l'Ouganda et de l'ex-Zaïre, sur les contreforts de la chaîne montagneuse du Rwenzori, fait partie des cinq royaumes reconnus symboliquement par le président Yoweri Museveni, monarchies dont les pouvoirs ne sont que culturels mais qui conservent cependant une grande influence politique.

Oyo Rukidi IV avait officiellement succédé à son père, décédé d'une crise cardiaque, en 1995 à l'âge de trois ans. À sa majorité en 2010, il a commencé à exercer pleinement son autorité. Il avait aussi été reconnu "plus jeune monarque en exercice" en 2025 par le Livre Guinness des Records.

Le premier ministre du royaume, Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki, a déploré une "perte incommensurable pour la famille royale, le peuple de Tooro et l'Ouganda".

Plus tôt dans la journée, le royaume avait indiqué que le roi se trouvait dans un état critique aux États-Unis et avait appelé au calme. Selon des sources proches de la famille, il avait été hospitalisé en raison d'un cancer.

Ce décès a bouleversé de nombreux Ougandais qui ignoraient que le roi était soigné à l'étranger pour une maladie, et des hommages lui ont été rendus vendredi.

Le roi n'était pas marié, selon le Premier ministre, mais laisse derrière lui un prince héritier. L'existence de ce dernier n'était pas connue du public mais son identité sera révélée selon la tradition, a-t-il précisé. "J'appelle le peuple de Tooro à rester uni, calme et dans la prière en cette période difficile", a-t-il déclaré.