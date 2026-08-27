Népal : un effondrement glaciaire provoque des inondations meurtrières

Des torrents d’eau, de boue et de débris ont dévasté plusieurs localités à la frontière entre le Népal et la Chine. Selon les autorités, au moins 168 personnes ont péri dans les deux pays et plus de 1 300 sont portées disparues. Les opérations de secours sont compliquées par la destruction des routes et des ponts.

Les équipes de secours poursuivent leurs recherches le long de la frontière entre le Népal et la Chine, frappée par des inondations dévastatrices à la suite de l’effondrement d’un glacier dans l’Himalaya.

Au Népal, la catastrophe a fait au moins 165 morts et 826 disparus, selon les autorités. Au Tibet, le bilan provisoire s’élève à trois morts et 558 personnes portées disparues.

Les eaux et les coulées de boue ont traversé plusieurs localités en quelques minutes, emportant des habitations, des commerces et des infrastructures.

« Un proche m’a appelé vers neuf heures pour me dire que beaucoup d’eau arrivait », raconte Jaleshwar Kumar Sahni, un habitant de la région. « Il m’a dit d’abandonner les magasins et de courir, car ils ne résisteraient pas. »

« Tout a été détruit en quinze minutes. Il ne nous reste rien », ajoute-t-il.

Selon les responsables népalais, des dizaines de ponts ont été emportés et près de 40 kilomètres de routes ont été endommagés. Ces destructions compliquent l’accès aux zones sinistrées et ralentissent les recherches.

L’armée népalaise a mobilisé des hélicoptères et secouru plus d’une centaine de personnes dans la matinée suivant la catastrophe, a indiqué son porte-parole, le général de brigade Raja Ram Basnet.

Au moins huit ressortissants étrangers ont été évacués vers Katmandou. Des personnes bloquées dans des installations liées au projet hydroélectrique de Trishuli ont également été héliportées.

Des dizaines de blessés ont été transportés dans la capitale népalaise afin d’y recevoir des soins spécialisés. Des corps ont par ailleurs été retrouvés dans le district de Chitwan, à environ 100 kilomètres en aval de la zone où la catastrophe s’est produite.

Jusqu’à deux mètres de boue au Tibet

Du côté tibétain, une importante coulée de boue a frappé les environs du poste-frontière de Gyirong. La couche de boue atteignait en moyenne plus de 1,5 mètre, selon la télévision publique chinoise CCTV. Sur certaines portions de route, elle dépassait deux mètres.

Les autorités et les secours tentent toujours de retrouver les centaines de personnes portées disparues dans cette région montagneuse difficile d’accès.

L’Institut d’études géologiques des États-Unis, l’USGS, avait initialement signalé un séisme de magnitude 4,4 à environ 66 kilomètres au nord de Katmandou.

Après avoir analysé les données de stations sismiques, les ondes enregistrées et des images satellites, l’organisme américain a révisé son diagnostic. Le signal aurait été provoqué par un effondrement glaciaire d’une magnitude équivalente à 5,2, et non par un tremblement de terre.

La masse de glace et de débris aurait ensuite dévalé la vallée, provoquant une crue soudaine aux conséquences catastrophiques pour les localités situées en aval.

Des spécialistes du Centre international pour le développement intégré des montagnes, basé à Katmandou, estiment également qu’une avalanche provenant d’un glacier est probablement à l’origine de la catastrophe.

Une menace croissante dans l’Himalaya

Ce drame illustre la vulnérabilité grandissante des régions himalayennes face à l’instabilité des glaciers. Leur fonte et la fragilisation des lacs glaciaires menacent des millions d’habitants, mais aussi les routes, les ponts, les installations hydroélectriques et les ressources en eau.

En août 2025, une crue soudaine provoquée par le débordement d’un lac glaciaire au Tibet avait déjà fait neuf morts. Des infrastructures essentielles avaient été endommagées, notamment un pont reliant le Népal à la Chine.

Face à la multiplication de ces phénomènes, les experts appellent à renforcer la surveillance des glaciers et les systèmes d’alerte dans l’ensemble de la chaîne himalayenne.