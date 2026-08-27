Ebola en RDC : les appels à la coordination entre les communautés se multiplient

Alors que l'épidémie d'Ebola continue de se propager dans l'est de la République démocratique du Congo, les appels se multiplient en faveur d'une meilleure coordination de la lutte contre Ebola avec les communautés locales et leurs responsables.

L’épidémie d’Ebola qui sévit en RDC a déjà coûté la vie à 2 642 personnes pour 5 514 cas, selon les données publiées samedi par le ministère de la Santé.

"Je pense que pour vaincre une épidémie, il faut placer les communautés au cœur de la gestion de celle-ci. Les communautés ne sont pas de simples spectateurs qui assistent à la propagation de l’épidémie ou à la perte de vies humaines. Nous devons faire des communautés nos alliées. Nous devons aller à leur rencontre. Nous devons travailler avec elles, et c’est cela, je crois, qui fait défaut", déclare Papy Kasereka, analyste et ancien chef d’équipe chargé de la communication sur les risques et de l’engagement communautaire lors de la 10e épidémie d’Ebola.

Un contact nécessaire pour faire sauter le verrou de la négation de la maladie. Face au mystère qui entoure encore celle-ci, l’analyste propose des visites guidées des centres de traitement.

"Nous ne devons pas continuer à considérer les centres de traitement d’Ebola (CTE) comme quelque chose de mystérieux. Nous devons démystifier le fonctionnement des ETC en donnant aux responsables communautaires l’occasion de les visiter et de voir ce qui s’y passe", explique l'analyste.

Une immersion afin de dissiper les doutes et de faire prendre conscience à la population de l’ampleur de la circulation du virus. Alors que la lutte contre Ebola s’est également heurtée à des résistances et à des attaques contre les centres de traitement et les équipes d’intervention.

"Ce n’est pas en s’en prenant aux équipes d’intervention contre Ebola que ces jeunes préparent leur avenir ; au contraire, ils détruisent leur avenir en agissant ainsi. Ainsi, s’il y a de la résistance, nous devons rappeler à ces jeunes — qui sont le plus souvent à l’origine de ces manifestations — que les équipes d’intervention contre Ebola sont là pour protéger la santé de l’ensemble de la population", a déclaré Michel Tosalisana, médecin, chef de la zone sanitaire de Beni.

L'épidémie actuelle d’Ebola a déjà fait sept fois plus de victimes que de 2014-2016 en Afrique de l’Ouest, qui reste la plus meurtrière de l’histoire avec plus de 11 000 décès au total.