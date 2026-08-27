Inondation soudaine au Népal : des images montrent la vallée de Rasuwa submergée

Des images tournées par la Croix-Rouge népalaise montrent des crues torrentielles déferlant dans le district de Rasuwa, au Népal, le 26 août, après qu'une avalanche de glace et de roches a obstrué un affluent près de la frontière avec le Tibet. Ce barrage naturel a ensuite cédé, provoquant une déferlante d'eau et de débris dans la vallée de la Trishuli. La catastrophe a débuté vers 8 h 40, selon les autorités, avec des destructions particulièrement importantes signalées autour de Rasuwagadhi, Timure et Syabrubesi. Des routes, des ponts, des marchés et des installations hydroélectriques ont été endommagés ou emportés. Au moins 157 personnes ont été tuées et des centaines restaient portées disparues tandis que les équipes de secours poursuivaient leurs recherches le 27 août. Des membres des forces de sécurité, des employés de l'hydroélectricité et des touristes étrangers figurent parmi les disparus. Dans le district voisin de Nuwakot, les sauveteurs et un chien renifleur fouillaient les zones recouvertes de boue à la recherche de survivants, tandis que des véhicules gisaient ensevelis sous la vase et que des habitations étaient endommagées. Au moins 19 ponts routiers et environ 40 kilomètres de routes ont été détruits ou gravement endommagés, perturbant l'axe commercial Katmandou-Kerung. À Katmandou, les proches des disparus se sont rassemblés au Bir Hospital avec des photographies de leurs proches, dans l'attente de nouvelles. Le gouvernement a déclaré Rasuwa, Nuwakot et Dhading zones de crise en cas de catastrophe et déployé l'armée, la police et des hélicoptères. Les mauvaises conditions météo et l'instabilité des pentes continuent de compliquer les opérations de secours.