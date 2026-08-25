Ebola en RDC: l'OMS met à jour ses recommandations pour ses États membres

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a mis à jour ses recommandations temporaires à l'attention des États membres lundi, alors que l'épidémie d'Ebola continue de se propager en République démocratique du Congo.

Celles-ci portent notamment sur la surveillance de la maladie, la détection et l’investigation des cas suspects, la prévention ainsi que la mobilisation des communautés.

L'OMS considère la RDC comme le seul pays présentant un risque "très élevé". Plusieurs pays voisins, dont le Burundi et la République centrafricaine, sont considérés comme présentant un risque "élevé".

Cette mise à jour intervient après l'annonce, le 18 août, par le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que l'épidémie restait une urgence de santé publique de portée internationale. Il avait également indiqué que l'épidémie se propageait plus rapidement que toutes les précédentes.

Selon les derniers chiffres publiés lundi par les autorités congolaises, 5 514 cas confirmés ont été recensés dans le pays, dont plus de 2 642 décès. Le taux de létalité s'établit ainsi à 47,9 %.