Dolly Parton, voix en or de la country, s’éteint à 80 ans

Dolly Parton, l’icône de la musique country dont la voix au vibrato vertigineux, les textes poignants et les costumes étincelants ont marqué son ascension depuis une cabane en rondins dans les montagnes du Tennessee jusqu’aux sommets de la célébrité et de la gloire, est décédée. Elle avait 80 ans.

Connue pour ses immenses perruques blondes et ses tenues moulantes, scintillantes et extravagantes qui mettaient en valeur son humour autodépréciatif, elle figurait parmi les personnalités les plus appréciées du monde de la musique et au-delà — une célébrité rare dont le charisme transcendait les générations, les frontières géographiques et les clivages politiques.

Elle a écrit des centaines de chansons, dont des classiques tels que « Jolene », « Coat of Many Colors », « Dumb Blonde » et « I Will Always Love You », qui ont totalisé plus de 100 millions de ventes dans le monde et plus d’un milliard d’écoutes en ligne. Reesa Parton, qui jouait du banjo incrusté de pierres précieuses, de la guitare et du dulcimer avec ses longs ongles lors de ses concerts, était une philanthrope généreuse et une femme d’affaires accomplie, dont les projets comprenaient notamment un parc à thème situé dans les contreforts des Smoky Mountains, près de sa ville natale.

Sa carrière a été marquée à jamais par son enfance au sein d’une famille de 12 enfants, née dans ce qu’elle qualifiait de famille « pauvre comme Job » du Tennessee. Elle a fondé son association à but non lucratif dédiée à l’éducation, Imagination Library, afin d’envoyer gratuitement des livres aux enfants du Tennessee, car son père, qui avait quitté l’école pour travailler à la ferme, avait eu du mal à apprendre à lire.

La reine de Nashville

Les premières prestations musicales de Parton ont eu lieu à l’église, où son grand-père était pasteur. À l’âge de 10 ans, elle apprenait déjà la guitare et chantait dans des émissions de télévision locales. À 13 ans, elle s’est produite au Grand Ole Opry de Nashville, où Johnny Cash l’a présentée comme « une petite fille venue du nord-est du Tennessee ».

Une valise remplie de chansons à la main, elle a suivi son oncle, Bill Owens, lui aussi auteur-compositeur, à Nashville après avoir obtenu son baccalauréat en 1964. Fred Foster, qui avait produit Roy Orbison, Willie Nelson et bien d’autres, a vu son potentiel et a fait interpréter ses chansons par d’autres artistes, tout en enregistrant et en sortant des disques sur lesquels Parton chantait ses propres compositions. Au milieu des années 1970, Parton était devenue la reine de Nashville.

Le partenariat de Parton avec Porter Wagoner, une star maigre comme un clou à la coiffure en banane et aux tenues clinquantes ornées de strass, a été déterminant pour sa carrière. Elle a perfectionné ses talents d’actrice dans son émission de télévision diffusée en syndication et c’est lui qui a plaidé en sa faveur pour qu’elle décroche un contrat d’enregistrement chez RCA. Leur premier duo, « The Last Thing On My Mind », est sorti en 1967, l’année même où elle a créé sa propre maison d’édition musicale.

Elle a décroché son premier single solo numéro 1 avec « Joshua » et s’est hissée dans le Top 5 avec la ballade « Coat of Many Colors », qui raconte comment sa mère avait cousu ensemble des chutes de tissu pour confectionner un manteau que Parton portait « avec tant de fierté », même si ses camarades se moquaient d’elle parce qu’elle était pauvre. Cette chanson, avec ses références bibliques et son ode à l’amour maternel, a ensuite été adaptée en livre pour enfants et en téléfilm.

Le succès de « Jolene »

En 1973, elle a connu le succès qui a marqué sa carrière : « Jolene », un grand classique de la musique country avec son rythme régulier et entraînant, et la répétition du titre par Parton alors qu’elle supplie la femme de ne pas lui voler son homme.

La chanson s’est hissée en tête des classements country, a conquis le public pop et a ensuite été diffusée à l’international, ouvrant ainsi de nouveaux horizons à Parton. « Jolene » est l’une de ses compositions les plus reprises, notamment par Miley Cyrus (sa filleule), Olivia Newton-John et The White Stripes.

Après « Jolene », elle a enchaîné en 1974 avec un immense succès, « I Will Always Love You », une ode et un adieu à Wagoner qui lui a permis de remporter deux fois de suite, en 1975 et en 1976, le titre de « chanteuse de l’année » décerné par la Country Music Association. Elle a notamment refusé la proposition d’Elvis Presley, qui souhaitait l’enregistrer, car elle ne voulait pas partager les droits d’édition.

Des décennies plus tard, la version de Whitney Houston de « I Will Always Love You » a connu un succès fulgurant sur la bande originale de son film de 1992, « Bodyguard », et a battu des records de ventes. Houston a remporté un Grammy pour son interprétation en 1994, qui lui a été remis par Parton.

« Here You Come Again », un tube pop crossover et l’un des rares qu’elle n’ait pas écrits, a consolidé la réputation de Parton en tant qu’artiste aux multiples facettes et lui a valu son premier Grammy Award en 1979.

Star du cinéma et de la télévision

Pour son premier grand rôle au cinéma, Parton a joué aux côtés de Fonda et Tomlin dans « 9 to 5 », où elles incarnaient des employées de bureau se rebellant contre leur patron tyrannique. Le critique Roger Ebert l’a qualifiée de « star de cinéma née » et la chanson-titre lui a valu deux Grammy Awards ainsi que la 78e place dans le classement des 100 meilleures chansons de films établi par l’American Film Institute. Elle a ensuite décroché des rôles principaux dans « The Best Little Whorehouse In Texas » et « Steel Magnolias ».

Son histoire d’amour avec la télévision et le cinéma s’est poursuivie pendant des décennies, avec des apparitions aux côtés de Cyrus dans « Hannah Montana » et des adaptations de ses chansons pour des émissions spéciales de Noël, des films et des séries en streaming. Elle s’est également lancée dans l’écriture, ses ouvrages allant de ses mémoires « Dolly » à un roman à succès coécrit avec James Patterson, « Run, Rose, Run ».

L’adaptation théâtrale « 9 to 5 : The Musical » a été créée en 2009, et « DOLLY : A True Original Musical » devrait être présentée en décembre de cette année.

Avec 55 nominations aux Grammy Awards et 10 victoires, Dolly Parton est la troisième femme la plus nommée de l’histoire des Grammy Awards, derrière Beyoncé et Taylor Swift.