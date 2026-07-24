Des combattants en armure investissent le château de Spøttrup pour le mondial IMCF

Revêtus d’armures d’acier inspirées de l’histoire, les compétiteurs s’affrontent avec des épées émoussées, des haches, des armes d’hast et des boucliers lors de combats en plein contact particulièrement exigeants, mêlant maîtrise martiale, endurance et authenticité historique. En plus des affrontements en tête-à-tête comme l’épée longue, l’épée et bouclier ou l’épée et bocle, le championnat propose aussi le Buhurt, de grands combats par équipes où des groupes allant jusqu’à 16 combattants s’opposent dans des mêlées en contact total, encadrées par des règles de sécurité modernes, avec examens médicaux obligatoires et normes d’équipement strictes. Organisé au château de Spøttrup, dans le nord du Jutland, une forteresse qui remonte au moins à 1520, l’événement de quatre jours réunit des compétiteurs venus d’Europe, d’Amérique du Nord, d’Asie et d’Amérique du Sud. Au-delà des combats, le championnat fait aussi office de festival d’histoire vivante, avec quelque 200 reconstituteurs médiévaux, des stands de cuisine traditionnelle, de la musique et des animations qui investissent l’enceinte du château. Créé en Espagne en 2014, le championnat du monde de l’IMCF reflète la popularité internationale croissante des combats historiques en armure. Les compétiteurs conjuguent des mois de préparation physique avec l’étude des manuels de combat médiévaux parvenus jusqu’à nous, recréant ces techniques historiques dans le cadre d’une compétition sportive moderne. Le combattant britannique Martin Gill explique que l’entraînement s’appuie directement sur les traités de combat médiévaux, tandis que l’Américain Alex King souligne la rapide expansion des clubs à travers les États-Unis ces dernières années. La discipline attire aussi un nombre croissant de femmes. La compétitrice finlandaise Miisa Kaivos décrit la progression régulière de la participation féminine comme l’un des développements les plus encourageants, alors que le combat historique continue d’évoluer pour devenir un sport international mêlant arts martiaux, recherche historique et esprit d’équipe compétitif.