Comores : Azali Assoumani réélu Président pour un 4e mandat

Azali Assoumani entame un 3e mandat consécutif à la tête des Comores. Le président sortant a été déclaré mardi, vainqueur de la présidentielle, dès le premier tour, avec 62, 97% des voix.

Le docteur Salim Issa Abdallah arrive en deuxième position avec un peu plus de 20 % des voix. Selon les chiffres de la commission électorale nationale indépendante.

Alors que le taux de participation de 60 % annoncé dimanche, a été revu à 16,30 % mardi.

L'opposition juge les chiffres 'incohérents et contradictoires'. Alors que les observateurs de l'Union africaine et de la francophonie ont constaté un déroulement globalement transparent et libre du scrutin.

Au pouvoir depuis 2016, Azali Assoumani, 65 ans, restera donc au sommet de l’archipel jusqu’en 2029.

Il a exhorté à l'unité tout en invitant l'opposition à faire preuve de 'fair-play' et à utiliser les voies légales pour toute contestation.