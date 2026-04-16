Ukraine : des frappes russes touchent le quartier de Podilsky à Kyiv

L’attaque a visé le district de Podilskyi, à Kyiv, au sud-ouest du centre-ville, où les secours ont extrait des survivants des décombres tandis que des incendies se déclaraient dans les bâtiments voisins. Situé sur la rive droite du Dnipro, le secteur englobe le quartier historique de Podil et des zones résidentielles alentour, dont plusieurs ont été lourdement endommagées. Des habitants ont rapporté de multiples explosions dans la nuit, avec des fenêtres soufflées et des bâtiments touchés dans plusieurs quartiers. Beaucoup disent avoir été réveillés par les ondes de choc, tandis que d’autres ont filmé des panaches de fumée s’élevant au-dessus de la ville. Le maire Vitali Klitschko a indiqué qu’au moins 45 personnes avaient été blessées, tandis que les secours évacuaient des habitants d’immeubles fragilisés et prenaient en charge les victimes sur place. La défense antiaérienne a intercepté une partie des projectiles, mais d’autres ont atteint des habitations et des infrastructures. Cette frappe s’inscrit dans une vague plus large d’attaques à travers l’Ukraine. Les autorités font état d’au moins 16 morts à Kyiv, Dnipro et Odessa, ainsi que de plus de 80 blessés. Les secours ont poursuivi leurs opérations jusqu’au matin du 16 avril, dégageant les décombres et recherchant d’éventuelles victimes. Les autorités ont mis en garde contre des risques persistants et appelé les habitants à rester à l’abri et à éviter les bâtiments endommagés, tandis que des ingénieurs évaluaient la stabilité des structures touchées.