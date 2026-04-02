Conflit Iran-Israël : des vidéos d'explosions près de sites clés au centre de l'Iran

Des vidéos diffusées depuis la zone ont montré des explosions répétées et un important incendie, tandis que plusieurs rapports indiquaient que l’attaque avait frappé à proximité d’infrastructures stratégiques et industrielles. Ce nouveau bombardement est intervenu après des frappes menées plus tôt cette semaine contre Ispahan, un important carrefour de transport et pôle industriel, soulignant la pression continue sur le centre de l’Iran alors que le conflit entrait dans sa phase la plus intense. L’attaque est survenue dans un contexte d’escalade régionale, Israël poursuivant ses opérations en Iran tandis que Téhéran tirait des missiles en direction d’Israël et de sites situés dans plusieurs pays du Golfe, alimentant les craintes d’une confrontation plus vaste. À ce stade, aucun bilan confirmé n’était disponible pour Baharestan, ce qui rendait difficile l’évaluation immédiate de l’impact sur les civils, même si les combats ont déjà fait des milliers de morts et perturbé les marchés mondiaux de l’énergie. Les prix du pétrole se sont de nouveau envolés cette semaine, le Brent repassant au-dessus de 108 dollars le baril, les marchés réagissant à la menace persistante pesant sur les routes d’approvisionnement et les infrastructures à travers le Moyen-Orient.