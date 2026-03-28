Israël : une frappe près de Jérusalem fait sept blessés

Une frappe de missile a touché Israël samedi à Eshtaol, un moshav situé près de Beit Shemesh, à l’ouest de Jérusalem, faisant sept blessés et endommageant plusieurs habitations dans une zone civile. Les premiers secours, les forces de sécurité et les équipes de sauvetage ont été rapidement déployés sur place. Magen David Adom a indiqué avoir pris en charge et évacué sept personnes légèrement blessées, tandis que des unités du Commandement du front intérieur fouillaient la zone d’impact pour vérifier s’il y avait d’autres victimes. La frappe a de nouveau mis en lumière la pression qui pèse sur les zones habitées malgré le système de défense aérienne multicouche d’Israël. Les autorités israéliennes ont indiqué que le missile avait soit échappé aux défenses aériennes, soit n’avait pas été totalement intercepté, et que l’armée de l’air israélienne analysait cet échec. Les blessés ont été transportés vers les hôpitaux Shaare Zedek et Hadassah à Jérusalem. L’attaque s’inscrit dans une escalade plus large qui maintient de nombreuses localités en alerte depuis le début de la guerre, le 28 février. Des informations faisant état de tirs de missiles depuis le Yémen ont également ravivé le risque d’un élargissement du front régional.