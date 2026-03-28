France accueille une marche « No Kings » alors que les protestations anti-Trump s'étendent

Samedi matin, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées place de la Bastille, à Paris, pour un rassemblement « No Kings » destiné à dénoncer Donald Trump et ce que les organisateurs décrivent comme des politiques autoritaires. La plupart des participants étaient des Américains résidant en France, mais des syndicats français et des organisations de défense des droits humains ont aussi rejoint la mobilisation pour la première fois, élargissant ainsi son ancrage local. Le rassemblement parisien s’inscrivait dans une journée internationale d’action coordonnée, en lien avec des manifestations à travers les États-Unis, où les organisateurs affirment que plus de 3 100 événements avaient été enregistrés dans les 50 États. La mobilisation en France illustre la manière dont l’opposition à Trump se structure désormais bien au-delà des États-Unis. Les organisateurs indiquent que le mouvement s’est également étendu à plusieurs villes européennes, avec d’autres rassemblements en France, et présentent celui de Paris comme à la fois politique et symbolique. Les manifestants ont fustigé la politique migratoire, l’escalade militaire et ce qu’ils considèrent comme un affaiblissement des normes démocratiques. L’une des organisatrices, Ada Shen, a déclaré que les participants s’opposaient à des politiques « illégales, immorales, irresponsables » et à des « guerres sans fin ». Pour les Américains de l’étranger, le rassemblement de la Bastille faisait aussi office d’appel à rester politiquement mobilisés en vue des prochaines élections américaines, notamment les élections de mi-mandat de 2026 et la présidentielle de 2028, lorsque les votes exprimés hors du pays pourraient peser sur des scrutins très serrés aux États-Unis.