En images : Sarah Mullally, première femme à diriger l'Église d'Angleterre

Ancienne infirmière en cancérologie, Sarah Mullally, devenue officiellement l’une des plus hautes autorités de l’Église d’Angleterre en janvier, a inauguré son ministère public lors d’une cérémonie tenue en présence du prince William, de la princesse Catherine et du Premier ministre Keir Starmer. Organisé le jour de la fête de l’Annonciation, l’office entendait souligner à la fois la continuité et le changement au sein de l’Église d’Angleterre, dont le chef occupe aussi une place symbolique majeure pour la Communion anglicane mondiale, forte de 85 à 100 millions de fidèles. À 63 ans, elle prend ses fonctions dans un climat particulièrement sensible. L’Église d’Angleterre demeure traversée par de profondes divisions autour de la place des femmes dans la hiérarchie, des questions de sexualité et des défaillances en matière de protection des enfants et des personnes vulnérables. Certains courants anglicans conservateurs contestent par ailleurs ouvertement l’autorité de Cantorbéry. Née à Woking en 1962, Sarah Mullally est devenue à 37 ans la plus jeune directrice des services infirmiers d’Angleterre, avant de se tourner vers le ministère religieux puis d’être nommée évêque de Londres en 2018. Le 3 octobre 2025, elle a été désignée archevêque de Cantorbéry, accédant ainsi au rôle de cheffe spirituelle des anglicans. La cérémonie a également souligné le caractère mondial de l’Église, à travers des prières en plusieurs langues et la participation de représentants de toute la Communion anglicane.