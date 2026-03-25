Ouganda : croissance de 8,5 % enregistrée au dernier trimestre 2025

L’année 2025 s’est achevée sur une bonne note pour l’économie ougandaise. Le pays a enregistré une croissance de 8,5 % au cours du dernier trimestre de l’année dernière contre 5,4 % à la même période en 2024, a annoncé mardi, le ministre des Finances.

Une hausse portée selon les autorités par ‘’ une forte demande de consommation et le dynamisme de plusieurs secteurs dont celui de la construction. Reste à savoir son impact sur les populations.

Dans le registre de bonne nouvelle, les travaux de construction de l’oléoduc d’Afrique de l’Est (EACOP) sont achevés à 80 %.

C’est par cet ouvrage de 5 milliards de dollars que sera acheminé le pétrole brut issu des gisements du pays jusqu'au port de Tanga en Tanzanie.

L’Ouganda doit produire ses premiers barils au cours du second semestre de l’année. L’exploitation de l’or noir doit rapporter plus de 500 millions de dollars au trésor public pour l’exercice 2026/2027.