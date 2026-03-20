Somaliland : une fondation au chevet des guépards en danger

Au Somaliland, plus d’une centaine de guépard vivent dans cette réserve de la Cheetah Conservation Fund (CCF) dans la savane de Geed-Deeble, de la région séparatiste de la Somalie.

Ces félins ont été arrachés à leur mères pour servir d’animaux de compagnie dans des pays du Golfe. Ce sont donc des survivants d’un commerce qui menace la survie même de l’espèce.

'' À l'heure actuelle, nous avons 127 guépards ; le plus âgé a huit ans et les plus jeunes ont environ six mois. Rien que l'année dernière, en 2025, nous avons accueilli 31 petits guépards. L'année précédente, nous n'en avions eu que deux.’’ , explique Dr Laurie Marker, fondatrice du Cheetah Conservation Fund.

Ces animaux sont désormais obligés de vivre hors de leur habitat naturel. Un changement nécessaire. Les guépards sont considérés comme « en danger critique d'extinction » dans toute l'Afrique, à l'exception de sa région sud.

''Évidemment, cela me brise le cœur que les petits soient séparés de leur mère ; la plupart d’entre eux meurent. Les guépards jouent un rôle vraiment important dans la santé de l’écosystème. Ce ne sont pas des animaux de compagnie, ce sont des animaux sauvages. » « Ici, au Somaliland, nous n’avons pas de parcs nationaux ; nous essayons de travailler avec le gouvernement sur les zones protégées et avec d’autres partenaires pour tenter de trouver des endroits où nous pourrions développer des projets, où les guépards pourraient à terme retourner à l’état sauvage, mais nous ne pouvons pas encore le faire.'', explique Dr Laurie Marker.

Beaucoup sont capturés au Somaliland ou en Éthiopie voisine avant d’être transportés au Yémen via le golfe d’Aden, puis vers les pays du Golfe, en particulier l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

Les villageois qui capturent les animaux reçoivent entre 50 et 100 dollars. Le prix final se situe entre 15 000 et 20 000 dollars, a déclaré Wade.

''Au cours des cinq dernières années, nous avons arrêté et réussi [ndlr : nous avons réussi à arrêter] 18 personnes impliquées dans le trafic de guépards et 27 guépards.'', déclare l'Amiral Ahmed Hurre Hariye, commandant des garde-côtes du Somaliland.

On estime qu'il ne reste que 600 guépards dans la Corne de l'Afrique – sur les quelque 7 000 vivants à l'état sauvage dans le monde.