L'Éthiopie célèbre le 130e anniversaire de la victoire d'Adoua

Le 1er mars, l'Ethiopie a commémoré la victoire de la bataille d'Adoua, le jour où ses troupes ont écrasé les ambitions colonisatrices italiennes en 1896.

Le 130 anniversaire de cette victoire militaire orchestrée par l'empereur Ménélik II a été célébrée à Addis-Abeba, par plusieurs défilés militaires. Cette victoire consacrera l'indépendance de l'Ethiopie, et la puissance militaire du pays. Pour de nombreux participants, cette commémoration est aussi porteuse d’un message d’apaisement. Certains expriment le souhait de célébrer Adoua dans l’harmonie avec le voisin érythréen: la guerre ne profite à personne. Elle n’apporte que des effusions de sang, des pertes humaines et la destruction des nations. Or, une nation, ce sont avant tout des êtres humains.

Au fil des décennies, ce triomphe est devenu un symbole de résistance, de dignité et de fierté non seulement en Éthiopie, mais aussi à travers le continent africain. Lors de ce 130e anniversaire, des vétérans de la seconde guerre italo-éthiopienne des années 1930 ont également été honorés.

Le Premier ministre Abiy Ahmed a salué une victoire qui, selon lui, a permis de préserver une civilisation vieille de 3 000 ans. Il a appelé à l’unité nationale et à un effort collectif pour honorer l’héritage des ancêtres.