Quatre ans de guerre en Ukraine : Von der Leyen en visite à Kyiv

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est arrivée à Kyiv pour une visite symbolique, la dixième depuis le début de l’invasion russe. Accueillie à la gare par le ministre des Affaires étrangères, Andriy Sybiga, elle a reçu un bouquet aux couleurs nationales. Elle a réaffirmé que l’Union européenne resterait aux côtés de l’Ukraine durant l’hiver, avec un soutien financier et militaire renforcé. À l’approche de l’anniversaire du conflit, les bâtiments européens de Bruxelles et de Strasbourg ont été illuminés en bleu et jaune, marquant une solidarité que l’UE promet de maintenir jusqu’à une paix conforme aux conditions de Kyiv.