Le Nigeria et le Kenya mènent la campagne africaine de fourgonnettes électriques

Les entreprises de mobilité électrique en Afrique commencent à assembler localement des fourgonnettes et des taxis électriques, en utilisant des kits fabriqués en Chine et des financements innovants afin de généraliser l'utilisation des transports publics électriques à travers le continent.

La société nigériane Saglev a commencé à assembler des fourgonnettes électriques de 18 places à l'aide de kits importés fournis par le constructeur automobile chinois Dongfeng Motor Corp. La société basée à Lagos prévoit de fabriquer jusqu'à 2 500 véhicules par an, pour finalement assembler 17 modèles électriques destinés au Nigeria et à d'autres marchés d'Afrique de l'Ouest.

« Il s'agit d'une étape importante dans la transition du Nigeria vers des transports propres et sans énergie fossile », a déclaré Olu Falaye, PDG de Saglev. Il a ajouté que ce fourgon est le premier véhicule électrique de ce type assemblé localement pour le transport en commun au Nigeria et en Afrique subsaharienne. « Cette prouesse montre clairement que la mobilité électrique au Nigeria est pratique, évolutive et prête à être adoptée », a déclaré M. Falaye.

Saglev est une coentreprise entre le groupe nigérian Stallion, un important distributeur automobile, et le constructeur automobile chinois Sokon Motor. Elle prévoit également d'installer des stations de recharge solaires afin de fournir des sources d'énergie plus fiables, un défi majeur pour l'adoption des véhicules électriques dans certaines régions d'Afrique.

Une initiative similaire est en cours au Kenya, où la société chinoise Rideence Africa a récemment signé un accord de 2,46 millions de dollars avec Associated Vehicle Assemblers (AVA), basée à Mombasa, pour commencer l'assemblage local de taxis et de minibus électriques à partir de kits fournis par les sociétés chinoises Jiangsu Joylong Automobile et Beijing Henrey Automobile Technology. « Nous passons désormais résolument du statut d'opérateur à celui de fabricant », a déclaré Minnan Yu, directeur général de Rideence Africa. « Notre objectif est de créer une entreprise de mobilité à énergie nouvelle implantée au Kenya et au service de l'Afrique. » Le Kenya et le Nigeria, deux des plus grandes économies africaines, sont à la pointe de la promotion de l'assemblage local de véhicules électriques, les pays cherchant à réduire les coûts de carburant, à diminuer les émissions et à développer leurs capacités de production nationales. « Ce partenariat permet de créer la première chaîne d'assemblage dédiée aux véhicules électriques au Kenya, démontrant clairement que le Kenya a la capacité et les moyens d'assembler des véhicules électriques à grande échelle au niveau local », a déclaré Matt Lloyd, directeur général d'AVA.

Les fourgonnettes et minibus électriques sont essentiels aux transports publics à travers l'Afrique, où les modèles japonais tels que les fourgonnettes Toyota Hiace et Nissan dominent les routes, transportant passagers et marchandises. Le coût moyen de recharge d'un véhicule électrique est d'environ 3 dollars pour 200 kilomètres (123 miles), contre plus de 15 dollars en essence pour une distance similaire.

« L'assemblage de fourgonnettes électriques est en train de devenir un segment de marché important », a déclaré Dennis Wakaba, secrétaire général de l'Electric Mobility Association of Kenya. « Auparavant, le coût des fourgonnettes électriques était élevé, ce qui décourageait les opérateurs. Mais avec l'augmentation de l'assemblage local, ces coûts ont baissé, attirant davantage de commandes. » Le Kenya possède l'un des marchés de la mobilité électrique les plus actifs d'Afrique, avec des start-ups qui assemblent des bus et des fourgonnettes et les déploient pour les transports publics et les services de VTC. L'Éthiopie et l'Afrique du Sud ont également fait leur entrée sur ce marché. En Éthiopie, le groupe Belayneh Kinde (BKG) assemble environ 150 minibus par mois à partir de composants chinois. Afin de rendre les véhicules électriques plus abordables, des entreprises telles que Rideence proposent des options de paiement à l'utilisation et de location avec option d'achat qui permettent aux opérateurs d'éviter des paiements initiaux coûteux. Elle loue ses taxis aux chauffeurs pour environ 18 dollars par jour.

BasiGo-Kenya Vehicle Manufacturer, qui se lance également dans l'assemblage de fourgonnettes électriques, exige des opérateurs de ses véhicules électriques qu'ils versent une caution, puis environ 20 cents américains par kilomètre parcouru (32 cents par mile). Cette approche correspond à la réalité financière des opérateurs de transport en Afrique, où l'accès au crédit est limité et où rares sont ceux qui peuvent se permettre d'acheter des véhicules neufs au comptant.

« Ces modèles de financement innovants atténuent les risques tant pour les assembleurs que pour les opérateurs, ce qui contribue à mettre plus rapidement les véhicules sur les routes. Grâce à eux, nous espérons voir davantage de fourgonnettes électriques occuper une part plus importante des systèmes de transport africains », a déclaré M. Wakaba.

Toutefois, il n'y a qu'environ 30 000 véhicules électriques en Afrique, contre des millions de véhicules à essence et diesel, selon les derniers chiffres de l'Africa Mobility Alliance. Le continent n'a fabriqué que 1,1 million de véhicules au total l'année dernière, dont 90 % au Maroc et en Afrique du Sud.