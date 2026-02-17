Guatemala : levée de l'état d'urgence décrété en janvier

Le Guatemala a levé lundi l’état d’urgence décrété le 18 janvier dernier pour une durée de 30 jours par le président Bernardo Arévalo.

Il faisait suite aux émeutes provoquées par des gangs présumés dans plusieurs prisons qui ont coûté la vie à dix policiers. La mesure permettait aux autorités de procéder à des arrestations sans mandat délivré par un juge. Mais depuis le 17 février, ces restrictions ne seront plus autorisées.

Le président Guatémaltèque a déclaré dimanche que 83 membres de gangs avaient été arrêtés pendant l'état d'urgence. Ajoutant les homicides et les signalements d'extorsion avaient diminué durant cette phase par rapport à la même période l'année précédente.

Au Guatemala, selon les chiffres officiels, le taux d’homicide était de 16,1 pour 100 000 habitants l'année dernière. Le double de la moyenne mondiale.