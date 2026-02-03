RDC : la MONUSCO va déployer une mission de surveillance du cessez-le-feu à Uvira

Après des mois de tensions, le gouvernement congolais et les rebelles de l'AFC/M23 ont signé, sous l’égide du Qatar, un mandat autorisant le déploiement d’une mission de la MONUSCO à Uvira, dans l’est du pays.

Objectif : surveiller le respect du cessez-le-feu, conformément à l’Accord-cadre de Doha pour la paix, signé en novembre 2025.

Cette mission, qui devrait être déployée dans les prochains jours, marque une avancée symbolique dans un conflit qui dure depuis des années. Les deux parties ont réaffirmé leur engagement en faveur du cessez-le-feu et promis de mettre en œuvre de bonne foi les obligations de l’accord. Mais sur le terrain, la méfiance persiste.

Pour de nombreux observateurs ce déploiement est un test : saura-t-il apaiser les violences dans une région où les trêves ont souvent été fragiles ? La MONUSCO, déjà présente en RDC, aura pour mission de vérifier le respect des engagements pris. Un défi de taille, alors que les populations locales attendent des actes concrets après des années de souffrance."