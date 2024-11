RDC : 6 suspects arrêtés pour vandalisme au mausolée de Patrice Lumumba

La police congolaise a arrêté six personnes pour un cambriolage et des actes de vandalisme en début de semaine au mausolée de Patrice Lumumba, à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo (RDC).

Lors du cambriolage de lundi, une boîte contenant une seule dent recouverte d'or - la seule partie de l'ancien dirigeant qui restait après son assassinat - a été cassée par les vandales, selon les autorités. On ne sait pas immédiatement ce qu'il est advenu de la dent.

La police a annoncé les six arrestations mercredi soir et a déclaré qu'elle recherchait toujours deux autres suspects.

Jacquemin Shabani, le ministre de l'Intérieur du pays, a déclaré aux journalistes que la dent de Lumumba n'avait pas été endommagée pendant le cambriolage. "Nous assurons que la relique est en sécurité et qu'elle est protégée", a déclaré le ministre, sans donner plus d'informations.

Le retour de la dent de Lumumba de l'ancien colonisateur belge en 2022 avait été célébré dans tout le Congo, la dent ayant été transportée dans tout le vaste pays pour que les gens puissent lui rendre hommage.

"Nous sommes heureux que les auteurs de cet acte aient été arrêtés", a déclaré Jean-Jacques Lumumba, l’un des petits-fils de Lumumba, à l’Associated Press par téléphone. "Mais nous regrettons que le mausolée ait été abandonné par les autorités du pays", a-t-il ajouté. "Ce qui est sûr, c’est que la relique se trouve dans un endroit très sûr que nous ne pouvons pas nommer pour le moment."

Lumumba est largement salué comme l’activiste nationaliste qui a contribué à mettre fin au régime colonial. Il est devenu le premier Premier ministre de la RDC et était considéré comme l’un des nouveaux dirigeants africains les plus prometteurs, mais il a été assassiné moins d’un an plus tard, en 1961.

Son corps a été démembré et dissous dans de l’acide dans un effort apparent pour empêcher toute tombe de devenir un lieu de pèlerinage.

Pour beaucoup en RDC, Lumumba est un symbole des développements positifs que le pays aurait pu atteindre après son indépendance. Au lieu de cela, il s’est enlisé dans des décennies de dictature qui ont épuisé ses vastes richesses minières.

Un coup d’État militaire a renversé Lumumba, qui a été arrêté, emprisonné et plus tard tué. Son assassinat, imputé aux séparatistes, a ouvert la voie à l’ascension de Mobutu Sese Seko, qui a dirigé le pays qu’il a ensuite rebaptisé Zaïre pendant des décennies avec le soutien des puissances occidentales jusqu’à sa mort en 1997.

Même si les assassins de Lumumba étaient Congolais, des questions persistent quant à la complicité de la Belgique et des États-Unis en raison de ses liens présumés avec le communisme.

La seule dent qui lui restait a été conservée par le commissaire de police belge qui a supervisé la destruction de son corps. En 2016, la dent a été saisie par des fonctionnaires belges auprès de la fille du commissaire de police.

La dent a été restituée au Congo après la visite du roi Philippe de Belgique, qui a exprimé ses regrets pour les abus commis par son pays au Congo lorsque ce pays était une colonie belge.