Soudan : les FSR "regrettent" les affrontements à la frontière avec le Tchad

Les paramilitaires soudanais ont exprimé lundi leurs regrets après les affrontements avec l’armée tchadienne à la frontière. Les combats auraient coûté la vie à sept soldats tchadiens.

Selon N'Djamena, les membres des FSR soudanais ont franchi la frontière tchadienne jeudi, l’affrontement est intervenu lorsque les troupes tchadiennes leur ont demandé de partir.

Alors que les Forces de soutien rapide évoquent une erreur ‘’ involontaire’’ lors d’une opération ayant visé en réalité des éléments de l’armée soudanaises venues du Tchad pour « pour semer la discorde’’ avant de prendre la clef des champs.

Le Soudan est en proie à la guerre depuis avril 2023. Elle oppose les paramilitaires du général Daglo à l’armée dirigée par le général Al-Burhan. Environ un million de soudanais ont trouvé refuge au Tchad depuis le début du conflit.