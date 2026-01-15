Nigeria : le bidonville de Makoko partiellement démoli pour rénovation urbaine

Dans l'État de Lagos au Nigéria, le gouvernement a procédé à la démolition de certaines parties du quartier de Makoko. Ce bidonville sur pilotis abrite l’une des plus anciennes communautés de pêcheurs de Lagos.

Pour les habitants, cette décision unilatérale ne passe pas. Ils expriment leur indignation alors que cette action laisse des milliers de personnes sans abri.

"Le gouvernement est venu démolir ma maison ; nous n'avons pas été informés de leur arrivée, et depuis cet incident, nous n'avons nulle part où aller. Il a plu il y a quelques jours et la pluie s'est abattue sur nous et nos biens. Nous sommes restés ici avec ce qui reste de nos biens, car nous n'avons nulle part où aller", regrette Kpetosi Basirat, une habitante de Makoko.

"Après la démolition, ma femme, qui venait d'accoucher de jumeaux, a été hospitalisée. Elle vient de rentrer à la maison. C'est ici que ma famille et moi dormons actuellement, mais cet endroit n'est ni sûr ni adapté. Beaucoup de nos biens ont été détruits, et toutes ces épreuves m'ont rendu mentalement instable. Sans l'aide de Dieu, j'aurais perdu l'un de mes jumeaux à cause des gaz lacrymogènes qui ont été lancés. C'est Dieu qui nous a sauvés", raconte Victor Ahansu, un autre habitant.

Des bulldozers ont envahi certaines parties du quartier, démolissant les maisons et les magasins en bois construits le long de la lagune. Les autorités affirment que cette décision a été prise pour des raisons de sécurité et d'urbanisme. Ils évoquent aussi des risques environnementaux.

Les habitants, dont beaucoup dépendent de la pêche et du petit commerce, s’inquiètent pour la suite. Ils disent n’avoir reçu aucun accompagnement ou proposition de relogement de la part de l’état.

"Ce qui m'effraie le plus dans tout ce qui se passe, c'est que nous ne savons pas où dormir ; nous n'avons nulle part où aller. Quand il commencera à pleuvoir, où irons-nous ? Où allons-nous aller ?", se demande Usa Andrew, déplacé de Makoko.

Si l'État de Lagos est le plus petit des États du Nigeria, il est aussi le plus peuplé et le plus important économiquement. Il abrite la capitale commerciale aussi appelée Lagos, confrontée à une pression croissante due à la croissance rapide de sa population. Les autorités municipales rencontrent des difficultés à gérer les problèmes de logement, de circulation et les risques environnementaux dans les quartiers défavorisés comme Makoko.