Tchad : six morts dans des combats entre l’armée et le MPRD dans le sud

Au moins six personnes ont été tuées dans le sud du Tchad lors d’affrontements entre l’armée et le groupe rebelle MPRD, selon les deux parties.

Les combats ont éclaté mardi matin à Korbol, dans la région du Moyen-Chari, faisant trois morts et dix blessés côté soldats, et trois « martyrs » ainsi que deux blessés parmi les rebelles, selon leur chef, Luc Beyam Bebha.

Selon un expert, la confrontation est survenue lorsqu’une colonne de l’armée a tenté de s’approcher des positions du MPRD et a été prise en embuscade. L’armée avait renforcé sa présence dans cette zone, proche de la République centrafricaine.

Le MPRD, créé en 2003, revendique le renversement du système en place. Le Tchad est dirigé depuis plus de trois décennies par la famille Deby : Idriss Deby, tué par des rebelles, puis son fils Mahamat, désigné président de transition en 2021 et élu en 2024 lors d’un scrutin contesté.

Ces affrontements illustrent la fragilité sécuritaire persistante dans le sud du pays, régulièrement secoué par des offensives rebelles, parfois jusqu’à la capitale N’Djamena.