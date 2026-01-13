Mali : plusieurs morts dans le chavirement d'un bateau sur le Niger

Un bateau a chaviré près de la légendaire ville de Tombouctou, dans le nord du Mali, faisant plusieurs morts, a déclaré lundi le gouverneur régional.

"Environ 50 personnes se trouvaient à bord avec leurs bagages" lorsque le navire a coulé jeudi soir, a déclaré le gouverneur.

"Selon les rapports préliminaires, le naufrage serait dû au non-respect des règles de navigation. Plusieurs personnes ont perdu la vie, d'autres sont portées disparues et d'importantes pertes matérielles ont été enregistrées", indique un communiqué.

Les bateaux sont largement utilisés dans le nord du Mali sur le fleuve Niger et ses affluents. Le Niger traverse le Mali sur 1 750 kilomètres, reliant le sud au nord aride.

Ce pays enclavé est confronté à une grave crise sécuritaire depuis 2012, alimentée notamment par la violence des djihadistes et des groupes criminels locaux.