Éthiopie : première étape de la tournée africaine du patron de la diplomatie chinoise

Le ministre chinois des affaires étrangères est arrivé mercredi en Éthiopie, première étape de sa tournée en Afrique. Wang Yi se rendra en suite en Somalie, en Tanzanie et au Lesotho.

Au menu, le renforcement des échanges, l’approfondissement de la confiance mutuelle. diplomatie chinoise. La Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique, avec des échanges commerciaux atteignant 296 milliards de dollars en 2024, selon les médias d'État chinois.

En Somalie, pour coller à l’actualité le chef de la diplomatie chinoise réaffirmera sans nul doute son opposition à la reconnaissance du Somaliland par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu le 26 décembre.