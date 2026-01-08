Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Éthiopie : première étape de la tournée africaine du patron de la diplomatie chinoise

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi à Pékin, le mardi 30 décembre 2025.   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Somalie

Le ministre chinois des affaires étrangères est arrivé mercredi en Éthiopie, première étape de sa tournée en Afrique. Wang Yi se rendra en suite en Somalie, en Tanzanie et au Lesotho.

Au menu, le renforcement des échanges, l’approfondissement de la confiance mutuelle. diplomatie chinoise. La Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique, avec des échanges commerciaux atteignant 296 milliards de dollars en 2024, selon les médias d'État chinois.

En Somalie, pour coller à l’actualité le chef de la diplomatie chinoise réaffirmera sans nul doute son opposition à la reconnaissance du Somaliland par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu le 26 décembre.

Vous aimerez aussi

Les plus consultés

Vous aimerez aussi

Les plus consultés

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.