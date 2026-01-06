Bénédictions des eaux et processions marquent l’Épiphanie en Grèce et à Chypre

La Grèce a célébré l’Épiphanie orthodoxe ce mardi 6 janvier à travers des cérémonies de bénédiction des eaux organisées dans tout le pays. Au port du Pirée, des dizaines de jeunes hommes ont plongé dans la mer froide après le lancer d’une croix en bois par un prêtre orthodoxe. Le nageur parvenu à la récupérer a été longuement applaudi, ce geste étant associé à la chance et à la protection pour l’année à venir. La cérémonie faisait suite à une liturgie et à une courte procession vers le front de mer. Malgré des températures basses, de nombreux habitants étaient présents. Des rites similaires ont eu lieu sur les côtes, dans les rivières et les lacs de Grèce. À Chypre, l’Épiphanie a également été marquée à Nicosie. À l’église Sainte Barbara, des familles ont assisté à la bénédiction des eaux, tandis que des cérémonies comparables se tenaient ailleurs sur l’île, dans un esprit de recueillement et de renouvellement spirituel.