Frappes aériennes israéliennes au Liban : dégâts dans le sud et l’est

À Saïda, troisième ville du Liban, une frappe vers 1 h du matin a rasé un immeuble commercial de trois étages inoccupé dans un quartier côtier où se trouvent des ateliers et des garages. Les équipes de secours ont fouillé les décombres et au moins une personne a été évacuée en ambulance, aucun décès n’a toutefois été confirmé. Le président libanais Joseph Aoun a condamné les frappes, affirmant qu’elles sapent les efforts pour apaiser les tensions et rétablir l’autorité de l’État dans des zones longtemps contrôlées par le Hezbollah. L’armée israélienne a indiqué avoir visé des dépôts d’armes liés au Hezbollah et au Hamas, arguant que ces groupes opèrent depuis des zones civiles. Ces frappes surviennent quelques jours avant que le chef de l’armée libanaise ne présente au gouvernement des plans visant à désarmer le Hezbollah près de la frontière israélienne, une promesse faite dans le cadre d’un cessez-le-feu conclu il y a plus d’un an.