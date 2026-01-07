Des exercices navals conjoints des BRICS dans les eaux sud-africaines

La Chine mènera la semaine prochaine un exercice naval conjoint avec les pays du BRICS dans les eaux sud-africaines. Il s'agit de la première coopération de ce type entre les membres du bloc, qui risque de susciter l'inquiétude à Washington.

Mercredi, la Force de défense nationale sud-africaine a déclaré que cet exercice, baptisé « Will for Peace 2026 », réunirait « les marines des pays du BRICS Plus pour un programme intensif d'opérations conjointes de sécurité maritime, d'exercices d'interopérabilité et de séries de protection maritime » du 9 au 16 janvier.

Elle a précisé que la Chine dirigerait l'exercice, mais n'a pas précisé quels autres pays y participeraient. Selon les médias, la Russie et l'Iran seraient participants, tandis que l'Indonésie et l'Éthiopie seraient également susceptibles d'y prendre part.

Selon le ministère sud-africain de la Défense, cet exercice conjoint « reflète l'engagement collectif de toutes les marines participantes à protéger les routes commerciales maritimes, à améliorer les procédures opérationnelles communes et à approfondir la coopération en faveur d'initiatives pacifiques de sécurité maritime ».

Ces exercices conjoints, anciennement connus sous le nom d'Exercice Mosi, ont été organisés par la Chine, l'Afrique du Sud et la Russie en 2019 et 2023. Le dernier exercice était initialement prévu pour novembre 2025, mais il a été reporté afin d'éviter tout conflit avec le sommet du Groupe des 20 à Johannesburg.

Le BRICS, qui regroupait à l'origine les économies émergentes du Brésil, de la Chine, de la Russie, de l'Inde et de l'Afrique du Sud, s'est élargi à partir de 2023 pour inclure l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Indonésie et les Émirats arabes unis.

Le bloc s'est principalement concentré sur la coopération économique et, bien qu'il ait commencé à jouer un rôle plus important dans les questions géopolitiques, il n'y a pas encore eu de coopération en matière de défense dans le cadre du BRICS.

Alors que la rivalité entre les États-Unis et la Chine s'est intensifiée ces dernières années, Pékin a présenté le BRICS comme une plateforme clé permettant aux pays du Sud de contester la domination américaine sur l'ordre mondial. Le président américain Donald Trump a promis d'imposer des sanctions commerciales si le groupe prenait des mesures pour détrôner le dollar.

La Chine a envoyé son destroyer lance-missiles de type 052DL, le Tangshan, et son navire de ravitaillement Taihu pour participer aux exercices de la semaine prochaine, a rapporté mardi le portail d'information africain DefenceWeb.

Les deux navires, qui font partie de la force opérationnelle d'escorte navale chinoise dans le golfe d'Aden, ont fait escale mercredi dernier à Mombasa, au Kenya, pour y être entretenus avant de poursuivre leur route vers le sud.

Selon les médias, l'Iran et la Russie ont également envoyé des navires de guerre en Afrique du Sud cette semaine.

Paul Nantulya, expert de l'armée chinoise au Centre d'études stratégiques africaines de l'Université nationale de défense des États-Unis, a déclaré que cet exercice s'inscrivait dans la continuité d'une tendance à réaffecter des unités déjà engagées dans la lutte contre la piraterie à des exercices régionaux et à des escales dans des ports.