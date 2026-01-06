Frappe russe sur une clinique à Kyiv : 1 mort, 3 blessés

Des images diffusées par les services d’urgence montrent des dégâts importants à l’intérieur du bâtiment ainsi que l’évacuation de patients blessés. Les secours ont évacué environ 25 personnes et transféré plusieurs patients vers d’autres hôpitaux de la capitale. Ailleurs dans la région de Kyiv, une frappe distincte a tué un homme de 70 ans dans la ville de Fastiv. Le président Volodymyr Zelenskyy a affirmé que la Russie avait lancé 165 drones durant la nuit. Il a de nouveau appelé à un renforcement de la défense aérienne et indiqué que des discussions avec les partenaires européens et américains se poursuivraient cette semaine.