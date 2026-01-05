À Crans-Montana, hommage émouvant aux victimes de l'incendie et aux secouristes

Dans une courte vidéo publiée sur Instagram, l’office du tourisme de Crans-Montana montre des professionnels et passionnés de ski rassemblés sur les pistes. Filmés par drone, ils forment un grand cœur en hommage aux victimes de l’incendie de samedi ainsi qu'aux équipes de secours et soignantes. L'incendie s'est déclaré dans un bar près du front de neige, et non sur les pistes, mais son impact s'est fait sentir bien au-delà de la station. Dans les jours qui ont suivi, habitants et visiteurs ont déposé des fleurs et des messages manuscrits dans le village. Plusieurs stations de ski à travers le pays ont suspendu leurs activités pour se recueillir. Une cérémonie officielle plus importante est prévue le 9 janvier, parallèlement à une journée nationale de deuil annoncée par le président suisse Guy Parmelin.