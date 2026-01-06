Fort séisme de magnitude 6,2 dans la préfecture de Shimane, au Japon

Le Japon a été secoué par un fort séisme mardi matin, mais les autorités ont rapidement écarté tout risque de tsunami. L’Agence météorologique japonaise a indiqué qu’un séisme de magnitude 6,2 sur l'échelle de Richter avait frappé l’est de la préfecture de Shimane, située sur la côte ouest de l’île de Honshu. Dans certaines zones de Shimane et de la préfecture voisine de Tottori, les secousses ont atteint le niveau 5 de l’échelle de Shindo (échelle japonaise qui classe les secousses selon le ressenti), suffisamment forte pour perturber la vie quotidienne sans provoquer de dégâts étendus. L’épicentre a été localisé à environ 10 kilomètres de profondeur, à l’intérieur des terres. Matsue, la capitale préfectorale, et plusieurs villes proches figurent parmi les zones où la secousse a été la plus fortement ressentie. Les autorités ont indiqué qu’il n’y avait, dans l’immédiat, ni blessés ni dégâts signalés. L’Autorité de réglementation nucléaire du Japon a confirmé qu’aucune anomalie n’avait été détectée à la centrale nucléaire de Shimane ni dans les installations associées. Au croisement de plusieurs plaques tectoniques sur la ceinture de feu du Pacifique, le Japon est régulièrement frappé par des tremblements de terre. Les autorités estiment qu’environ 1 500 séismes sont ressentis par la population chaque année, faisant du risque sismique une réalité constante.