L'IA au cœur du CES 2026 à Las Vegas

Le plus grand salon mondial des technologies ouvre cette semaine à Las Vegas, avec une forte présence de l’intelligence artificielle. Le CES débute officiellement le 6 janvier et rassemble des exposants venus présenter des produits destinés à un usage quotidien. Robots domestiques, équipements de cuisine connectés et dispositifs de santé figurent parmi les principales nouveautés. Start-up et groupes établis s’appuient sur l’IA pour améliorer les fonctions et l’adaptation des appareils. Plus de 4 000 exposants, dont environ 1 400 jeunes entreprises, sont attendus, pour une fréquentation estimée à plus de 130 000 visiteurs.