81 796 peluches collectées lors d'un match de hockey en Pennsylvanie

Aux États-Unis, les supporters des Hershey Bears ont participé ce dimanche à la traditionnelle collecte de peluches organisée au Giant Center, lors du match contre les Rockford IceHogs. Le public a lancé des milliers de peluches sur la glace après le premier but de leur équipe, inscrit en début de match face à Rockford. Au total, plus de 81 000 jouets ont été ramassés en une soirée. Depuis 2001, cette tradition a permis de réunir plus de 648 000 peluches, ensuite distribuées à une soixantaine d’associations locales au profit d’enfants dans le besoin. La rencontre s’est conclue par une victoire 5–2 des Bears devant une salle comble. Au fil des années, cet événement est devenu un rendez-vous attendu du sport hivernal américain, mêlant spectacle et solidarité.