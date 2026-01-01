CAN 2025 : découvrez les surnoms des équipes africaines

Les Lions Indomptables, les Bafana Bafana et les Super Eagles ont tous participé à la 35ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Le Cameroun, l’Afrique du Sud et le Nigeria ne sont que trois des 24 équipes engagées dans ce tournoi de quatre semaines au Maroc. Toutes portent des surnoms que leurs supporters arborent fièrement, même si certaines ont été plus performantes que d’autres.

Voici un tour d’horizon des surnoms et de la manière dont les équipes ont été à la hauteur (ou non) lors de la phase de groupes qui s’est achevée mercredi.

Groupe A

Maroc : les Lions de l’Atlas

Les lions de Barbarie qui arpentaient autrefois les montagnes d’Afrique du Nord ne survivent aujourd’hui qu’à travers l’équipe hôte de la CAN. La dernière photo connue d’un lion sauvage au Maroc a été prise par le photographe de l’armée française Marcelin Flandrin depuis un avion au-dessus de l’Atlas en 1925. Mais les Lions de l’Atlas d’Achraf Hakimi sont bien vivants et restent en course pour le titre après avoir terminé en tête de leur groupe.

Mali : les Aigles

L’aigle symbolise la force et la puissance pour les Maliens. Le pays est dirigé par une junte militaire depuis que le colonel Assimi Goïta s’est installé au pouvoir en 2021. L’équipe est difficile à battre : le Mali s’est qualifié pour les huitièmes de finale grâce à trois matchs nuls consécutifs.

Comores : les Cœlacanthes

Pour sa deuxième participation seulement à la CAN, l’archipel des Comores tire son surnom d’un poisson ancien que l’on croyait éteint jusqu’à la découverte de spécimens vivants au large de l’Afrique du Sud en 1938. On sait aujourd’hui qu’il vit aussi dans les eaux autour des Comores, au nord-ouest de Madagascar. L’équipe n’a pas franchi la phase de groupes.

Zambie : Chipolopolo (les Balles de cuivre)

L’équipe zambienne tire son nom du cuivre, l’une des principales exportations du pays, le mot "balles" soulignant la vitesse et la dangerosité supposées de la formation. Malheureusement pour ses supporters, cela n’a pas suffi : la Zambie a terminé dernière du groupe après deux matchs nuls.

Groupe B

Égypte : les Pharaons

Baptisés d’après les dirigeants de l’Égypte antique et désormais menés par la star de Liverpool Mohamed Salah, les Pharaons font partie des grands favoris pour remporter un huitième titre record. L’Égypte a été la première équipe à se qualifier pour la phase à élimination directe.

Afrique du Sud : Bafana Bafana

Signifiant "les garçons, les garçons" en zoulou, ce surnom s’est popularisé comme terme affectueux après la réintégration du pays dans les compétitions sportives à la fin de l’apartheid. L’Afrique du Sud a terminé deuxième de son groupe et affrontera le Cameroun dimanche.

Angola : Palancas Negras (Antilopes noires)

L’antilope sable est l’animal national de l’Angola et figure sur les billets et les timbres. L’équipe a été éliminée parce que la Tanzanie a inscrit un but de plus.

Zimbabwe : les Warriors

Ce surnom fait référence à l’esprit combatif et à la résilience de l’équipe de ce pays enclavé d’Afrique australe. Les Warriors se sont battus mais ont été éliminés après leur défaite contre leur rival local sud-africain.

Groupe C

Nigeria : les Super Eagles

Après l’indépendance du pays en 1960, l’équipe nigériane a adopté les couleurs vert et blanc du drapeau national. Autrefois appelés les "UK Tourists", puis les "Red Devils" et ensuite les "Green Eagles", ils sont devenus les Super Eagles dans les années 1980. Le Nigeria a terminé premier de son groupe avec trois victoires.

Tunisie : les Aigles de Carthage

Ces aigles tirent leur inspiration de l’ancienne république phénicienne de Carthage, près de l’actuelle Tunis, qui fut l’une des plus grandes villes du monde à son apogée. La Tunisie a terminé deuxième et affrontera le Mali.

Tanzanie : les Taifa Stars

Issu du mot swahili "taifa" signifiant nation, ce surnom rassemble les joueurs du continent (ancien Tanganyika) et de Zanzibar, unifiés en 1964. Les Taifa Stars se sont qualifiés pour la phase à élimination directe pour la première fois et affronteront le Maroc.

Ouganda : les Cranes (les Grues)

Nommés d’après la grue couronnée, l’oiseau national figurant sur le drapeau et les armoiries du pays. L’Ouganda a terminé dernier du groupe.

Groupe D

Sénégal : les Lions de la Teranga

"Teranga" signifie hospitalité en wolof. Mais ces lions ne sont hospitaliers qu’en dehors du terrain : ils ont terminé premiers du groupe et tenteront de répéter leur unique succès, celui de 2021.

République démocratique du Congo : les Léopards

Les léopards sont au cœur de la culture congolaise depuis l’Antiquité et figurent sur les armoiries et l’écusson de l’équipe. Ils affronteront l’Algérie le 6 janvier.

Bénin : les Guépards

Autrefois appelés les Écureuils, les Béninois ont changé de surnom en 2022 pour adopter une image plus rapide et plus agressive. Ils se sont qualifiés de justesse pour les huitièmes de finale après une victoire contre le Botswana.

Botswana : les Zèbres

Nommés d’après l’animal national, les Zèbres n’ont pas obtenu assez de "rayures" pour atteindre la phase à élimination directe.

Groupe E

Algérie : les Fennecs

Le surnom fait référence au petit renard du désert, capable de survivre dans le Sahara. Les Fennecs ont terminé premiers de leur groupe et restent à Rabat pour la suite.

Burkina Faso : les Étalons

Deux étalons figurent sur les armoiries du pays, en référence à la légende de Yennenga, princesse guerrière et ancêtre mythique des Mossis. Le Burkina Faso affrontera la Côte d’Ivoire.

Soudan : les Faucons de Jediane

Le nom vient du serpentaire, oiseau présent sur les armoiries du pays. Malgré la guerre au pays, l’équipe s’est qualifiée pour les huitièmes de finale et affrontera le Sénégal.

Guinée équatoriale : National Thunder

Le tonnerre n’a pas grondé au Maroc : l’équipe a été éliminée après deux matchs et trois défaites.

Groupe F

Côte d’Ivoire : les Éléphants

Les champions en titre tirent leur surnom des éléphants de forêt autrefois très nombreux. Ils figurent sur les armoiries du pays, dont le nom vient du commerce de l’ivoire.

Cameroun : les Lions Indomptables

Déjà cinq fois champions, ils sont restés invaincus en phase de groupes avec deux victoires et un nul. Le Cameroun affrontera l’Afrique du Sud en huitièmes.

Mozambique : les Mambas

Nommés d’après les serpents très venimeux et rapides de la région. Les Super Eagles du Nigeria sont prévenus.

Gabon : les Panthères

La panthère noire est l’animal national du Gabon et figure sur les armoiries et l’écusson fédéral. Les Panthères rentrent chez elles après trois défaites.