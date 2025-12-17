Cheveux tirés et bousculade, une bagarre éclate au Congrès de Mexico lors d'un débat

Des images diffusées depuis l’hémicycle montrent des députés se bousculant, criant et se tirant les cheveux près du perchoir. D’autres élus et des spectateurs ont sorti leurs téléphones pour filmer la scène, tandis que des membres de blocs rivaux se repoussaient. Face au désordre, la séance a été suspendue quelques minutes. À la reprise, les partis d’opposition ont quitté la salle en signe de protestation. La discussion s’est tendue autour d’un projet visant à supprimer l’agence locale chargée de la transparence pour la remplacer par un nouvel organe de contrôle. La coalition au pouvoir a alors poursuivi les débats et adopté la réforme en leur absence, mettant fin à une session marquée par de fortes tensions politiques.