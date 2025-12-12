L'ONU appelle l’Érythrée et l’Éthiopie à respecter l’accord d’Alger

L’ONU a exhorté l’Érythrée et l’Éthiopie à réaffirmer leur engagement envers l’accord d’Alger, signé il y a 25 ans pour mettre fin à un conflit frontalier sanglant.

La guerre de 1998 à 2000 avait fait entre 70 000 et 80 000 morts et provoqué des tensions durables entre les deux pays de la Corne de l’Afrique.

L’Accord d’Alger a établi un cadre de paix durable, incluant la démarcation des frontières et la reconnaissance de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de chaque État.

Une commission internationale avait attribué la zone frontalière de Badme à l’Érythrée et ordonné des compensations à l’Éthiopie pour les envois confisqués au port d’Assab.

En 2018, après deux décennies de tensions, les dirigeants des deux nations avaient renouvelé leur engagement en faveur de la paix par une déclaration conjointe, renforçant les relations bilatérales.

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a appelé les deux pays à renforcer la coopération régionale et internationale, à promouvoir le développement et à maintenir un climat de stabilité dans la région.

L’ONU insiste sur l’importance de cet accord historique pour éviter toute escalade et assurer une paix durable entre l’Érythrée et l’Éthiopie.