Brésil : le combat des quilombos, descendants d'anciens esclaves

En Amazonie brésilienne, les membres de la communauté quilombo, descendants d'anciens esclaves en fuite, font pression sur le gouvernement brésilien pour qu'il leur accorde des titres de propriété sur les terres qu'ils habitent depuis des générations.

Selon une association de la communauté, sur les 2500 quilombos qui vivent sur le territoire, seulement 258 ont été officiellement cartographiés par les instituts gouvernementaux.

Sans titres fonciers, certaines familles de cette communauté rurale sont impuissantes face à la destruction de leurs ressources.

« Nous avons un mode de survie dans lequel la nature elle-même nous fournit la plupart des choses dont nous avons besoin pour survivre. Nous comprenons donc que garder la forêt debout et la garder en vie, c'est aussi nous garder en vie », a expliqué Erica Monteiro, coordinatrice de Malungu, une association de quilombos dans l'État du Para.

Depuis des générations, les quilombos brésiliens, récoltent la baise d’acai pour se nourrir avec une technique peu invasive qui ne blesse pas les arbres et contribue à préserver les forêts amazoniennes.

L'açaï est une source importante de nourriture et, en préservant les techniques traditionnelles de récolte et de production, ils protègent la forêt luxuriante qui entoure leurs communautés.

« Pour nous, il est beaucoup plus avantageux de garder les arbres d'açaï sur pied, afin de pouvoir récolter les (baies) d'açaï pour la consommation de la famille, que de couper les arbres pour vendre les cœurs de palmier. » **_,_**a ajoutéErica Monteiro, coordinatrice de Malungu, une association de quilombos dans l'État du Para.

Pendant la COP 30 notamment, les habitants des quilombos et les peuples autochtones ont fait pression sur le gouvernement pour qu'il délivre davantage de titres fonciers. Ils considèrent que ces titres sont essentiels à la défense de leurs droits et à la protection des écosystèmes dans lesquels ils vivent.

« Nous craignons que les sources (dans la zone du projet de décharge) et l'eau de nos puits soient polluées par les lixiviats produits par les déchets », a indiqué Fabio Nogueira, vice-président de l'association du territoire de Menino Jesus.

« Nous faisons ce que le monde devrait faire, c'est-à-dire préserver la forêt. Et nous payons un prix très élevé que beaucoup de pays ne veulent pas payer. Car ils devraient nous payer pour préserver la forêt. », a déclaréErica Monteiro.

Ce combat pour protéger leurs terres de l'exploitation forestière illégale et de l'invasion des terres pour l'élevage de bétail et la culture du soja a donné lieu à des appels téléphoniques menaçants, des tentatives d'extorsion et des intimidations.

La communauté s'est battue pendant 20 ans pour obtenir ce que peu d'Afro-descendants au Brésil parviennent à faire : obtenir la reconnaissance officielle de leur droit de propriété sur leurs terres.