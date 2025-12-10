Football : Paul Pogba se lance dans les courses de chameaux

À 32 ans, Paul Pogba le milieu de terrain de l'AS Monaco a investi dans une écurie de courses de chameaux basée en Arabie Saoudite.

Pogba devient ainsi actionnaire et ambassadeur d'Al Haboob, première équipe professionnelle qui participe aux compétitions dans le Golfe et aux Émirats arabes unis. L'ancien joueur de la Juventus rêve de posséder le chameau le plus cher du monde. À en croire son site officiel, Al Haboob a pour objectif la création de la première ligue professionnelle de courses de chameaux régie au niveau international.

L'ancien joueur de Manchester city et champion du monde 2018 veut à travers ce projet rassembler les gens et mettre en lumière des traditions qui selon lui méritent d'être célébrées. Les courses de chameaux, entre tradition et nouvelles technologies, devraient bénéficier d’une plus grande visibilité grâce à ce partenariat inédit.